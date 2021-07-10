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В Свято-Успенской Почаевской лавре 15 июля Украинская Православная Церковь проведет съезд монашества.

Фото: pochaev.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава Синодального отдела по делам монастырей наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отметил, что наместники (игумены) и настоятельницы монастырей планируют составить обращение к украинским властям.

«Съезд монашествующих пройдет по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Решение о его проведении было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви. На съезде будут рассмотрены насущные вопросы внутреннего характера. Также будут приняты обращения к президенту, премьер-министру, министру МВД», - отметил митрополит Павел.

Глава отдела по делам монастырей сообщил, что в обращении будут подняты вопросы нарушения Конституции и действия антицерковных законов.

«Мы молимся, чтобы Господь положил преграждение злу, войне, чтобы люди видели друг в друге брата, а не врага. Плохой гражданин земли никогда не будет хорошим гражданином Неба. Мы должны это все понять и жить согласно Евангелию и согласно Конституции. Мы обращаемся к министру юстиции, потому что игнорируются законы, не регистрируют новые монастыри, которые учреждаются, не регистрируют новых наместников и игумений. Нет перерегистрации – монастырь парализован: он не может вести финансовые дела, блокируются счета. Обратимся к министру Авакову, чтобы, когда происходят посягательства каких-то молодчиков, бандитов (на монастыри – ред.), нам помогали в неурядицах, которые есть в нашем обществе. Обращаемся к премьер-министру, потому что повышаются тарифы. В разных регионах это делается противозаконно. В некоторых регионах отключают свет и газ. Обращаемся, чтобы мы платили тарифы, как платит население, а не как экономические структуры, которые имеют прибыль. Мы являемся неприбыльной организацией, мы молимся и просим у Бога милости для нашей страны», - сказал митрополит Павел.

Также наместник Киево-Печерской лавры рассказал о том, что на съезде будут подниматься вопросы об обучении монашествующих в учебных духовных заведениях, о переходе из обители в обитель, о восстановлении уставных законов о времени пребывания послушником, а также в части развития просветительской деятельности.

В мероприятии примут участие 310 наместников (игуменов) и настоятельниц монастырей со всей Украины.

Наместник Киево-Печерской лавры рассказал о сути монашества и его значении.

«Монашество – это соль земли. Во времена Иоанна Предтечи были аскеты, подвижники, которых не касалось лезвие ножниц, они не пили спиртного, не вступали в брак… Сегодня монастыри - это те светочи, которые сохранили и сохраняют Православную веру… Мы знаем Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, которые мирили князей, сохраняя свое земное Отечество. Многое из того, что мы имеем сегодня в сферах медицины, иконописи, художества, тканей, напитков – это труды монахов-подвижников благочестия. По большому счету, устройство нашей государственности – это благословение преподобных Антония и Феодосия…Монашествующие благословляют на ратные подвиги, на защиту Отечества, на достижения в сферах науки и культуры, и на все, что делается сегодня в нашем обществе», - подытожил митрополит Павел.
ForUm

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