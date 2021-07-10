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В Израиле обязали всех без исключения граждан и туристов отправляться на самоизоляцию по прибытии в страну. 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Times of Israel.

Самоизоляция должна будет длиться сутки: до тех пор пока человек не получит отрицательный тест на коронавирус, который должен сделать по приезде в Израиль. 

Туристы, которые направляются из стран с высоким уровнем заболеваемости на коронавирус, должны будут самоизолироваться на 14 дней, однако этот срок можно сократить до 10 дней, сдав два отрицательные теста на COVID-19.

Украина к этим странам не относится, поэтому путешествующих из Украины ожидает лишь 24 часа изоляции. 

Новые правила начнут действовать с 16 июля и касаются не только туристов, но и израильских граждан.

 
ForUm

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