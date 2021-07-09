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Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля совершит визит в Федеративную Республику Германия, где встретится с канцлером Ангелой Меркель. Об этом заявил новоназначенный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«11 июля президент летит в Германию. Владимир Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером», - рассказал Никифоров.

По его словам, среди тем, которые будут подниматься во время визита, - усиление роли Германии в нормандском формате и в установлении мира на Донбассе.

«Владимир Зеленский, конечно же, отметит важность остановки строительства газопровода «Северный поток-2». Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот трубопровод вредит как Украине, так и европейским странам», - отметил Никифоров.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Украина ожидает участия представителей Германии на высоком уровне в инаугурационном саммите Крымской платформы, проведение которого запланировано на 23 августа.

Кроме того, по словам Никифорова, в повестке дня переговоров лидеров стран - вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, энергетическая безопасность, реформирование угольной промышленности, повышение энергоэффективности, а также экономическое сотрудничество Украины и Германии.

«Ведь Германия - один из ключевых партнеров Украины в мире и первый партнер в Европе по товарообороту. По данным 2020 года он составил 8,5 млрд долларов. Это несмотря на коронавирус и связанные с ним проблемы», - добавил он.
ForUm

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