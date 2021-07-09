В случае завершения строительства »Северного потока-2» компетентные органы Евросоюза имеют возможность ограничить мощности газопровода.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию LRT, сообщает УНИАН.

По словам Шмыгаля, речь идет о том, что ЕС может ограничить использование компанией »Газпром» трубопроводов «Опал» и «Евгал», которые являются наземными продолжениями «Северного потока» и «Северного потока-2».

»То, что строительство газопровода «Северный поток-2» находится на завершающем этапе, это еще не значит, что мы должны прекратить принимать меры против его введения в эксплуатацию», – сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что проект является деструктивным и содержит ряд угроз, и в первую очередь – безопасности.

«Северный поток-2» – это энергетическое оружие Кремля, которое направлено не только против Украины, но и против Европы и США», – отметил Шмыгаль.