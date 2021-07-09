Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (2-9 июля) выросла на 43 коп./л и составила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 30,13 грн/л, а дизельное топливо прибавило 18 коп./л (до 28,40 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», передает enkorr.

В частности, ОККО и WOG подняли цену на дизельное топливо на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.

SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell «двойка» и «пятерка» подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.

AMIC повысил цену бензинов на 27-34 коп./л, ДТ — на 23 коп./л, до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 30-90 коп./л: «двойка» — до 30,49 грн/л, «пятерка» — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,19 грн/л.

В сети UPG «двойка» и «пятерка» подорожали на 1 грн/л, до 30,10 и 31,10 грн/л, ДТ — на 60 коп./л, до 27,30 грн/л. На 50 коп./л все топливо подорожало в сети «Авантаж».

Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену бензинов и ДТ на 35-60 коп./л. Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, «Татнефть-АЗС-Украина», «УГД» и др. (см. табл).