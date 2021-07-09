В Польше завершили курс прививок от коронавируса уже более 14,5 млн человек - больше трети из 38-миллионного населения страны.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на PAP.
В эту статистику включены люди, которые получили обе дозы вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, или одну необходимую дозу Johnson & Johnson.
Только первой дозой привиты и ожидают вторую более 17,2 млн человек.
Всего в Польше сделали более 30,7 млн прививок.
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