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В Польше завершили курс прививок от коронавируса уже более 14,5 млн человек - больше трети из 38-миллионного населения страны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на PAP.

В эту статистику включены люди, которые получили обе дозы вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, или одну необходимую дозу Johnson & Johnson.

Только первой дозой привиты и ожидают вторую более 17,2 млн человек.

Всего в Польше сделали более 30,7 млн прививок.

 
ForUm

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