Известный американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон сдался полиции в связи с обвинением в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году, сообщает УНИАН.

«Полиция Гилфорда в Нью-Хэмпшир сообщает, что Мэнсон сдался правоохранительным органам в Лос-Анджелесе в связи с действиями, которые он предположительно совершил на концерте, и был освобожден под личные обязательства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант обязался не совершать никаких преступлений в течение определенного периода, не иметь никаких контактов с предполагаемой жертвой и присутствовать на всех судебных заседаниях.

В мае текущего года власти города Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) выдали ордер на арест Мэнсона в связи с тем, что он якобы вел себя оскорбительно по отношению к видеооператору на концерте в 2019 году.

Адвокат певца подчеркнул, что предполагаемое нападение не было сопряжено с действиями сексуального характера. По его словам, Мэнсону может грозить лишение свободы сроком не менее одного года и штраф в размере 2 тысяч долларов.

В феврале правоохранительные органы Лос-Анджелеса сообщили, что проводят расследование в связи с обвинениями в отношении Мэнсона в бытовом насилии.