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Минобороны США заявляет, что с 2010 года ни один потенциальный противник с ядерным оружием не уменьшил его количество в своей стратегии национальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает УНИАН.

В то же время МО США видит тенденцию «в противоположном направлении». Вашингтон считает, что Россия и Китай добавили в свой арсенал новые типы ядерных средств и начали вести себя более агрессивно.

«Вероятность, что ядерное оружие может быть использовано в региональных или глобальных конфликтах, а также вероятность ядерной эскалации противником в кризисных ситуациях или конфликтах возрастает», – отмечается в сообщении.

Уточняется, что стратегическая ядерная модернизация РФ увеличила и будет увеличивать возможности доставки боеголовок. Китай наращивает численность, возможности и защиту своих ядерных сил.

Однако самую серьезную опасность для международной безопасности, по мнению МО США, создает Северная Корея. В документе также упоминается Иран, который наращивает баллистические ракеты и проводит кампанию по дестабилизации соседних правительств, что «вызывает вопросы о его долгосрочном обязательстве отказаться от ядерного оружия».

Администрация Байдена сделала ставку на примирительный тон в отношении политики ядерного оружия в своем Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности.

Вашингтон настаивает на прекращении долгосрочной погони вооружений, но в то же время намерен «восстановить свой авторитет лидера в сфере контроля за вооружением».

16 июня во время встречи в Женеве Байден и Путин согласились, что в конфликте с использованием ядерного оружия не может быть победителей. Они также договорились запустить комплексный диалог, который должен заложить основу контроля над вооружением. В совместном заявлении подчеркнули, что этот «диалог будет предметным и энергичным».
ForUm

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