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На Буковине верующие Украинской Православной Церкви отпраздновали престольный праздник Иоанно-Богословского Крещатицкого мужского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, Всенощное бдение накануне и Божественную литургию в день праздника возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Влыдыке сослужили митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, архиепископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Хотинский Вениамин и епископ Герцаевский Силуан.

В конце Литургии митрополит Сергий обратился к верующим со словом проповеди.

Владыка рассказал о важности покаяния в жизни каждого христианина. По словам владыки Сергия, признаками истинной веры являются благодарность Богу за эту жизнь и подготовка к жизни вечной.

Как сообщалось ранее, в Одесской области начался крестный ход верующих Украинской Православной Церкви «От Владимирской до Тихвинской».

Участники крестного хода 8 июля вышли из Одессы, в молитвенном шествии принимают участие более 10 тыс человек.
ForUm

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