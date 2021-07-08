На Буковине верующие Украинской Православной Церкви отпраздновали престольный праздник Иоанно-Богословского Крещатицкого мужского монастыря.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, Всенощное бдение накануне и Божественную литургию в день праздника возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.
Влыдыке сослужили митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, архиепископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Хотинский Вениамин и епископ Герцаевский Силуан.
В конце Литургии митрополит Сергий обратился к верующим со словом проповеди.
Владыка рассказал о важности покаяния в жизни каждого христианина. По словам владыки Сергия, признаками истинной веры являются благодарность Богу за эту жизнь и подготовка к жизни вечной.
Как сообщалось ранее, в Одесской области начался крестный ход верующих Украинской Православной Церкви «От Владимирской до Тихвинской».
Участники крестного хода 8 июля вышли из Одессы, в молитвенном шествии принимают участие более 10 тыс человек.
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