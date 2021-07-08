За прошедшие сутки, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
У Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Возле Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Авдеевки противник обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 8 июля со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.
За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
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