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Присоединяясь к народным гуляниям в праздник Рождества Иоанна Предтечи, человек заигрыванием с язычеством перечеркивает путь к спасению души.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Пророк Иоанн стал последним среди пророков, предсказывающих приход в мир Мессии. Он долго готовился к исполнению своего главного предназначения - проповеди еврейскому народу о пришествии Спасителя и своим аскетичным образом жизни положил начало монашеству», - отметил митрополит Антоний.

Первыми христианами была положена традиция празднования рождества Крестителя Господня, а с IV века праздник включили в христианский календарь.

Митрополит Антоний объяснил, откуда пошли традиции языческих празднований в этот день.

«Языческие традиции тяжело изживаются в народе. И этому есть объяснение. Человеку, из-за его приземленности, греховности и неразвитости, легче поклоняться миру видимому, примитивному, нежели тянуться вверх, к миру невидимому, возвышенному. В ночь на Ивана Купалу (Купало – языческий бог плодов) наши предки-язычники праздновали день летнего солнцестояния. По старому стилю он выпадал на 23-24 июня, по новому – на 7 июля. Неосведомленные предки считали, что необходимо приносить жертвы божеству, ублажать его. Поэтому зажигали костры, юноши и девицы плясали вокруг него, гадали…Как результат - празднество похоти», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, православным христианам важно помнить, что «за привлекательной картинкой костров и гуляний стоит кощунственная вещь - оскорбление того, кто с горячим сердцем, неутомимой молитвой и проповедью подготовил мир к приходу Христа Спасителя. Присоединяясь к «народным гуляниям», вы перечеркиваете путь к своему спасению».

Митрополит Антоний посоветовал, как провести великий праздник Рождества Иоанна Предтечи.

«В этот день постарайтесь чуть больше обычного сосредоточиться на молитве, вспомните славного Пророка и Крестителя Господня Иоанна, его житие и возрадуйтесь его рождеству как началу явления миру Господа нашего Иисуса Христа», - подытожил управделами УПЦ.
ForUm

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