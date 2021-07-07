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В Киеве при храме в честь 12-ти Апостолов 9 июля УПЦ проведет конференцию «Апостольские чтения» на тему «Катехизация в новом измерении: реалии и возможности».

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт foma.in.ua, организаторы конференции — Киевская духовная академия и семинария, ставропигиальный храм в честь 12-ти Апостолов. 

«В числе участников заявлены управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр, руководитель Межприходского духовно-просветительского центра «Апостолы» Алла Медвецкая, представители Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ, представители православных богословских курсов и педагогических обществ, приходских духовно-просветительских центров и воскресных школ Киева и области», - сообщают организаторы.

*** Катехизация (от греч. κατήχησις — «поучение, наставление») — обучение истинам православной веры и чину церковной жизни. Целью катехизации является воцерковление — приобщение к христианской жизни.
ForUm

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