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Православная Церковь 7 июля празднует Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Фото: kdais.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, Иоанн Креститель - самый почитаемый христианский святой после Богородицы.

Праведные родители святого Иоанна Крестителя - священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей.

Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя - Мессии.

 Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе с ней. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени.

Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» - и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне - Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев.

Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме.

Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла.

Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.
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