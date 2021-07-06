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 Украине 58% граждан, относящих себя к православным, считают себя прихожанами Православной церкви Украины, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 10%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 25 - 28 июня 2021 года, передает Укринформ

«Подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными. Еще 9% считают себя греко-католиками, а 7% - атеистами. Другие варианты ответов выбрали меньше респондентов. Среди тех, кто считает себя православными, большинство - 58% - считают себя принадлежащими к Православной церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%», - говорится в результатах исследования.

Как отмечается, принадлежащими к Украинской православной церкви (МП) считают себя 25% (против 21,5% в июне 2020 года). Кроме этого, 12% таких респондентов считают себя просто православными, без конкретизации патриархата (против 23% в июне 2020 года).

Согласно результатам исследования, положительно относятся к ПЦУ 52% украинцев (это на 10% больше, чем в июне 2020 года), нейтрально - 34%, отрицательно - 9%.

В то же время к УПЦ МП положительно относятся 24% населения (в июне 2020 года - 23%), нейтрально - 37% (в июне 2020 года - 37%), а отрицательно - 35% (в июне 2020 года - 32%).

К УГКЦ положительно относятся 36% украинцев (в июне 2020 года - 35%), нейтрально - 50% (в июне 2020 года - 46%), отрицательно - 7% (в июне 2020 года - 6%).

Среди предстоятелей трех крупнейших церквей Украины больше всего респондентов (45%) положительно относятся к главе ПЦУ митрополиту Епифанию. К главе УПЦ МП Онуфрию положительно относятся 20% опрошенных, к главе УГКЦ Святославу Шевчуку - 31%.

Исследования проводились методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1 003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.
ForUm

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