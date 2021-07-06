В результате нападения ножом в аэропорту Дюссельдорфа пострадал один человек.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RP Online.
Представитель федеральной полиции Германии заявила во вторник, что злоумышленник скрылся, и его разыскивает федеральная и земельная полиция.
Пострадавший находится на пути в больницу.
Андре Гартвич, представитель полиции Дюссельдорфа, заявил, что нападение произошло у автомата выдачи билетов для парковки на многоэтажной автостоянке Р12.
Вероятно, причиной стал спор относительно территориальных претензий среди бездомных.
«Мы знаем имена двух людей», - сказал он.
Ни безопасность полетов, ни пассажиры не оказались под угрозой, добавил Гартвич.
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