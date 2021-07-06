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Власти Норвегии решили отложить по крайней мере до конца июля завершающую фазу отмены карантинных ограничений, введенных для противодействия COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Эрны Солберг.

«Есть риск, что штамм Delta вызовет четвертую волну инфекции - среди непривитой части населения, а также тех, кто получил лишь одну дозу или принадлежит к уязвимым группам», - сказала Солберг, напомнив, что четвертый этап отмены ограничительных мер должен был стать заключительным в плане правительства.

Она добавила, что правительство все же снимет некоторые ограничения на этой неделе. Так, с 8 июля количество людей, которых будут допускать на массовые мероприятия при предъявлении сертификата о прививках, будет увеличено с 5 до 7 тысяч. Кроме того, будет отменено ограничение для граждан на прием гостей после полуночи.

Между тем в минздраве Норвегии предполагают, что штамм Delta может стать доминирующим уже в этом месяце.

По данным Норвежского института здравоохранения, первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти две трети взрослых жителей страны, а 37% - полностью вакцинированы.
ForUm

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