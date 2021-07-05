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Чтить святых – это знать их жизнь, понимать подвиг, подражать их вере, молиться о помощи.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Гавриленко для портала «Православная жизнь».

«Человек так устроен Богом, что он учится от человека. Ходить учат папа и мама, водить машину - инструктор, писать – первый учитель. Вдохновение на жизнь лучше всего получить у тех, кто прожил вдохновенно», – сказал отец Андрей. 

Он привел в качестве примера опыт новомучеников. «Это опыт веры в кризисных ситуациях. Верить и побеждать искушения – такое свидетельство новомучеников. Их опыт жизни во Христе пронизывает все сферы жизни, все профессии и должности. Видим исповедника и патриарха Тихона. Он один против «высокой политики» красного Кремля; он выстоял, когда вокруг был обман, лжебратия и невыносимое давление. Выстоял потому что был со Христом», - отметил священник.

Иерей Андрей Гавриленко считает, что новомученики раскрывают всегда новый смысл христианства – высокое достоинство человека. 

«Нужно знать историю и подвиг новомучеников, потому что это великая миссионерская сила. Когда незнакомые с Церковью знакомятся с подвигом святых Церкви – это лучшее свидетельство силы Святого Духа, которая действует в Церкви. Жития и подвиг новомучеников раскрывают величие и прекрасность Бога», - подчеркнул он.

Священник напомнил, что чтить – это знать жизнь, понимать подвиг, подражать их вере, молиться о помощи. «Вопрос почитания новомучеников стоит, потому что они умирали не перед глазами верных, как древние мученики. Потому, что их исповедание было в тайне, на скамье в кабинете следователя и на койке в нетопленном бараке», - напомнил он.

В завершении отец Андрей отметил, что перед поколением стоит задача – полюбить новомучеников и понять, что они близкие небесные друзья. «Радуемся, когда у нас много друзей. Много друзей – много помощи. Так и в духовной жизни. Не просто прочесть житие, а молитвенно прочесть. Узнать опытно силу новомучеников, просить у них помощи в житейских ситуациях. Особенно, что связанно со скорбями и болезнями», - заключил священник.
ForUm

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