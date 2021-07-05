Украинский государственный телеканал «Дом» снова влип в скандал, показав в одном из видео карту, на которой Крым якобы принадлежит России.

На видео обратила внимание киевский адвокат Татьяна Монтян, сообщает УНИАН.

Так, на заставочном фото сюжета «Приказать ценам не расти. Что придумало правительство РФ» была карта России вместе с Крымом.

Инцидент Vesti.ua уже прокомментировал главред телеканала Алексей Мацука.

Это, вероятно, какая-то техническая ошибка - по его словам, на этой заставке не должна была быть карта РФ с полуостровом.

«Крыма там быть не должно, на этой заставке», - заявил он и добавил, что это ошибка.