В аэропорту польского города Познань вспыхнул скандал с украинцами – пилот рейса Ryanair до Одессы не пускал пассажиров с билетами на борт. Рейс вылетел с задержкой более часа, а 30 человек с билетами на борт так и не попали.

Как сообщает «Wyborcza poznan», пилот, по свидетельствам очевидцев, выгонял пассажиров, кричал на них, и называл себя «королем самолета». При этом в аэропорту людям не смогли объяснить причину происходящего, передает УНИАН.

В аэропорту Познань-Лавица инцидент комментируют осторожно. Представитель аэропорта Блажей Патрин (Błażej Patryn) заявил, что у него нет информации о некорректном поведении кого-то из членов экипажа в отношении пассажиров. По его словам, при регистрации пассажиров возникли проблемы, но подробностей пока нет. Ситуация расследуется.