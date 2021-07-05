Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, включив в него российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Как передает Укринформ, обновленный список опубликован на сайте министерства.
Так, согласно обновленному перечню, с 1 июля 2021 года туда внесли российского телеведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Сейчас в списке находится 204 человек.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, министерство составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
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