Быстрый и вкусный рецепт приготовления классического сырно-томатного супа в домашних условиях!

Правильно приготовленный сырно-томатный суп действительно может стать отличным самостоятельным блюдом для большой семьи! Этот классический вариант томатного супа, в который входит сыр Грюйер, отличается красивым оттенком с однородной текстурой и приятным сливочно-сырным послевкусием.

Как приготовить вкусный сырно-томатный суп?

Интересно, что несъеденный сырно-томатный суп можно замораживать в специальных емкостях. Позже будет достаточно разморозить его, довести до вкуса с помощью бульона и снова подавать к обеденному или праздничному столу!

Ингредиенты:

- Консервированные помидоры Пелати (1 уп. ≈ 400 г);

- Сыр Грюйер (120 г);

- Мясной или овощной бульон (1 стакан);

- Белый или желтый лук (1-2 шт.);

- Чеснок (1-2 зубчика);

- Пшеничная мука (1 ст. л.);

- Молоко (100 мл);

- Оливковое масло (1 ст. л.);

- Тимьян (¼ ч. л.);

- Соль (по вкусу);

- Перец (по вкусу).

Пошаговая инструкция приготовления:

1. Сперва подготовьте все ингредиенты, необходимые для приготовления сырно-томатного супа. Мелко измельчите чеснок (1-2 зубчика). Нарежьте лук мелким кубиком (должно получится примерно 100-150 г).

2. Поставьте большую кастрюлю на средний огонь. Влейте немного оливкового масла. Добавьте нарезанный лук и продолжайте готовить, периодически помешивая, пока он не станет мягким и полупрозрачным (около 5 минут). Затем добавьте чеснок и готовьте еще в течение 30 секунд. После этого добавьте немного муки, перемешайте полученную смесь, и продолжайте варить еще 1-2 минуты.

3. Снимите кастрюлю с огня. Начинайте добавлять помидоры пелати, разминая их на меньшие куски руками или вилкой по мере добавления. Вылейте оставшуюся жидкость с помидоров, хорошенько перемешайте все с луково-чесночной зажаркой до образования однородной консистенции.

4. Затем влейте стакан мясного или овощного бульона, молоко и бросьте несколько веточек тимьяна. Снова все тщательно перемешайте.

5. Верните кастрюлю на средний огонь и доведите сырно-томатный суп до кипения. После того как суп закипит, отрегулируйте огонь (суп должен продолжал кипеть), накройте кастрюлю крышкой и готовьте его в течение 15 минут, периодически помешивая, чтобы убедиться, что ничто не прилипает к дну кастрюли.

6. Снова снимите кастрюлю с огня. Выбросьте веточки тимьяна. Добавляйте сыр по горсти, каждый раз помешивая, пока он полностью не расплавится.

7. После этого суп можно дополнительно перебить в блендере до однородной консистенции, приправить солью и перцем.

8. Подавать сырно-томатный суп нужно горячим. Дополнительно можно посыпать его тертым сыром и приготовить чесночные гренки.



Обратите внимание, что для приготовления сырно-томатного супа можно использовать и другие сыры, например, Пекорино Романо, который придаст готовому блюду приятную солоноватую нотку.