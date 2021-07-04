Гражданин Украины был раздавлен гидравлическим подъемником при работе на железнодорожном виадуке в Вронках. В результате 39-летний украинец погиб. Об этом сообщает tvp.info со ссылкой на пресс-секретаря уездного управления полиции в Шамотулы.

Трагедия произошла в субботу днем. Сообщение в полицию поступило в 17 часов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии. Об этом деле было проинформировано Национальную инспекцию труда и прокуратуру Польши.

В одном из многоквартирных домов в центре польского города Лодзь были ранены двое мужчин, которые обслуживали шахту лифта. В какой-то момент кабина сорвалась и упала с высоты пятнадцатого этажа. Оба рабочих, граждане Украины 41 и 42 лет, были доставлены в больницу.