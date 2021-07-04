также в разделеПроисшествия
В центре Запорожья произошла стрельба, погиб 30-летний мужчина 48
Оккупанты обстреляли жилые дома в Водяном 13
На Львовщине убило молнией ребенка 12
ДТП в Польше: пострадали четверо украинцев 14
Из-за пожара в ночном клубе Львова эвакуировали 300 человек 9
Из-за непогоды обесточены более 90 населенных пункта 10
В харьковском аэропорту изъяли драгоценности на 4,5 млн гривен 15
Украинское рыболовецкое судно потерпело бедствие в Черном море 185
В Винницкой области умер привитый от коронавируса мужчина 32
На Львовщине в ДТП погиб 11-летний водитель 15
На Одесчине в заброшенном колодце нашли тела отца с сыном 23
Оккупанты резко увеличили число обстрелов, ранен 1 военный 13
На карте Донбасса снова появился Нью-Йорк 15
В Польше утонула украинка 18
В Херсоне авто патрульного насмерть сбило пешехода, водитель сбежал 36
В ДТП на Ривненщине погибли 2 человека, еще 3 госпитализированы 14
ООС: Боевики 10 раз нарушали «тишину», без потерь 12
На Львов снова обрушилась буря 40

Гражданин Украины был раздавлен гидравлическим подъемником при работе на железнодорожном виадуке в Вронках. В результате 39-летний украинец погиб. Об этом сообщает tvp.info со ссылкой на пресс-секретаря уездного управления полиции в Шамотулы.

Трагедия произошла в субботу днем. Сообщение в полицию поступило в 17 часов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии. Об этом деле было проинформировано Национальную инспекцию труда и прокуратуру Польши.

В одном из многоквартирных домов в центре польского города Лодзь были ранены двое мужчин, которые обслуживали шахту лифта. В какой-то момент кабина сорвалась и упала с высоты пятнадцатого этажа. Оба рабочих, граждане Украины 41 и 42 лет, были доставлены в больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
7
Теги