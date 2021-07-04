В Киеве на парковке у супермаркета произошло дорожно-транспортное происшествие с четырьмя автомобилями. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Фото автомобильной аварии появилось в Telegram-канале Київ Оперативний.

Отмечается, что транспортные средства столкнулись на улице Антоновича на парковке супермаркета Мегамаркет.

Очевидцы сообщили, что к месту ДТП прибыли сотрудники полиции. Им предстоит выяснить подробности происшествия.