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В Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в субботу, 3 июля.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время с удержанием до конца суток ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

При этом уже завтра днем в столице и области ожидается гроза (І уровень опасности, желтый).

Напомним, что ранее на Львов снова обрушилась буря. По Львову прошлась вторая за неделю буря. В городе - подтопления улиц, поваленные деревня, поврежденные крыши, не работает электротранспорт.
ForUm

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