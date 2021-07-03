В Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в субботу, 3 июля.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время с удержанием до конца суток ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

При этом уже завтра днем в столице и области ожидается гроза (І уровень опасности, желтый).

Напомним, что ранее на Львов снова обрушилась буря. По Львову прошлась вторая за неделю буря. В городе - подтопления улиц, поваленные деревня, поврежденные крыши, не работает электротранспорт.