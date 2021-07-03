За прошедшие сутки, 2 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом говорится в суточной сводке штаба операции Объединенных сил.
Российские боевики открывали огонь по украинским позициям из минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Оккупанты стреляли вблизи Золотого-4, Гнутового, Авдеевки, Песков, Старогнатовки, Светлодарска, Красногоровки и Каменки.
Также оккупанты дважды обстреляли гражданские объекты и частный сектор в Авдеевке из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника.
По состоянию на семь часов утра 3 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Так у Невельского вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - отчитались в штабе.
На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года.
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