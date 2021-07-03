На девятый день после обрушения дома близ Майями спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. В частности это была семилетняя девочка, которая была дочерью местного пожарного.

Об этом сообщает The Associated Press .

Общее число найденных жертв инцидента возросло до 20, из них трое - дети.

С начала поисков спасатели не достали из-под завалов ни одного уцелевшего жителя дома.

Они добавили, что лишь раз, через несколько часов после обвала, слышали женский крик. Однако спасателям не удалось определить, где находится потерпевшая.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения дома в Майами снова выросла. Теперь число жертв составляет 20 человек.