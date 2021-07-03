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В Южно-Африканской Республике в пятницу, 2 июля, зафиксировали самый высокий суточный прирост заболеваемости в стране с начала пандемии - 24270 новых случаев заражения коронавируса. Об этом пишет АР.

Предыдущий рекорд по приросту больных коронавирус в стране в январе составил 21 980 человек.

«Мы находимся в эпицентре вспышки третьей волны коронавируса. За последние 14 дней мы превзошли уровень ежедневных инфекций, который наблюдали в течение первых двух волн», - сказжав заместитель министра здравоохранения Джо Фахла.

Всего в стране на коронавирус заболели 2 млн человек 61 332 — умерли от осложнений.

Напомним, в Johnson&Johnson заявили, что их вакцина защищает от штамма «Дельта».
ForUm

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