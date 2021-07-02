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Эстония разрешила въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС», - написал он в Twitter.

Согласно информации на карте МИД, въезд в Эстонию с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в том числе из Украины) без симптомов заболевания COVID-19, которые прошли полный курс вакцинации.

Вакцины, которые официально используются в Украине, и сейчас принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac. После последней дозы вакцины должно пройти не больше года.

Напомним, Австрия та Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.
ForUm

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