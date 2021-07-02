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Столичная власть вопреки решению Кассационного административного суда считает невозможным введение в эксплуатацию 12-этажного дома на Подоле, расположенного на ул. Нижний Вал, 27-29, заявил замглавы Киевгоргосадминистрации, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

По его словам, городская власть продолжает отстаивать позицию киевлян в судебных спорах относительно «дома-монстра», передает Интерфакс-Украина.

«К сожалению, Киевский городской совет не было привлечен к судебному процессу относительно обязательства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра" в Подольском районе столицы. Однако для его ввода в эксплуатацию отсутствует базовый компонент: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельный участок. Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением. Наша позиция неизменна – этажность этого одоробла должна быть приведена к первичным показателям», - отметил Бондаренко.

Ранее стало известно, что Киевский горсовет обжалует решение Северного апелляционного хозяйственного суда о введении в эксплуатацию указанного дома на Подоле.
ForUm

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