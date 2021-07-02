Ничего в мире нет выше и святее Тела и Крови Христовых. Посредством Причастия человек соединяется с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

По словам священника, существуют две распространенные ошибки, связанные с Причастием: отсутствие должного благоговения перед Святыми Дарами и чрезмерный страх перед Таинством.

«Не брезгуй Телом и Кровью Христовыми. Пусть тебя не смущает, что ВСЕ подходят к Чаше. Потому что Господь наш Иисус Христос – Один и Тело Его Одно. И все мы объединяемся вокруг Него в одно целое. В этом и есть одно из главных выражений Единства и Соборности Церкви. Все одно. Все вместе, всем миром вкушают Тело и Кровь Христовы и спасаются. И ни один человек от этого еще не заболел. Это попросту невозможно. И ты прочь гони сомнения. И не дерзай сомневаться в спасительности и животворности Святых Даров», - подчеркнул священник.

Он рассказал, что особый порядок поведения в храме перед Причастием необходим, чтобы «в суете, эмоциональности и спешке не выбить у священника Чашу или лжицу со Святыми Дарами».

Именно поэтому, подходя к Чаше, православные скрещивают руки диагонально на груди.

Также у некоторых верующих складывается ошибочное мнение, что перед Причастием «надо обязательно физически затрепетать, заплакать, почувствовать себя мерзким, недостойным».

«Это огромное заблуждение. Никто недостоин! Нет ни одного человека в мире, достойного причастия. Оно - это милость Божия», - сказал иерей Андрей.

Священник напомнил, что задача христианина - подготовиться к Таинству, но не искусственно «накручивать» себя до экзальтированных состояний.

«Твое дело - сокрушиться, прийти в покаянное чувство, смирить себя и в мире, спокойствии, со вниманием, безэмоционально, насколько это возможно, подойти к Телу и Крови Христовым. И пусть ваш страх Божий и вера будут примерно такими, как у священнослужителя. Т. е. предельная концентрация внимания не на своем состоянии, болезнях и прочем. Нет. Но только и исключительно на Святых Дарах: «Как бы не пролить, не выплюнуть, как лучше открыть рот, не капнуть, принять правильно Великую Святейшую Святыню». Вот о чем нужно думать, подходя к Чаше. Смотрите на священника в этот момент, на диакона или пономаря, взаимодействуйте с ними, слушайте их, а не себя. В этом тоже состоит послушание Церкви», - посоветовал отец Андрей.