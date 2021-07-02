Каждый человек хотя бы раз в жизни думал открыть свое дело, а может и был уже на полпути к этой цели. Начать планировать то чем будешь заниматься, как это будет выглядеть и сколько будет приносить прибыли, это конечно хорошо, но возникают логические вопросы: как и с чего начать, нужна ли помощь юриста, и какой вид деятельности лучше начать.

Для начала необходимо разобраться, что же такое ФЛП и почему так важна юридическая поддержка при манипуляциях с ним? Начнем с того что каждый человек который достиг совершеннолетия вправе вести предпринимательскую деятельность но только ту которая не запрещена законом. ФЛП (ФОП) – это физическое лицо предприниматель, которое зарегистрировано на учет в контролирующих органах, имеет специальный документ, выписку с ЕГР, который подтверждает его регистрацию.

Зачем же тогда юридическая помощь для частного предпринимателя?

Если решение о создании своего дела окончательное и человека никто не может отговорить от этой затеи, необходимо знать как оформить ФОП в Украине и какую помощь предоставляют юристы по данной процедуре. Для того что бы начать свою деятельность как предприниматель необходимо подать заявление о государственной регистрации физического лица предпринимателя в отдел государственных регистраторов которые как правило находятся в районных или местных государственных администрациях. Далее необходимо предоставить документы, которые нужны для регистрации, это паспортные данные, ИНН. Также вам необходимо будет предоставить информацию по вашему виду экономической деятельности, по системе налогообложения которую вы выберете место, где будете вести ваш бизнес, и ваш номер телефона. Какую помощь предоставляют юристы? Специалисты помогут выбрать КВЕД, так же заполнить правильно всю документацию, подать документы в соответствующие инстанции, получить необходимые выписки, и также весь комплекс услуг под ключ.

В ситуациях когда человек, который на данный момент является предпринимателем и сталкивается с множеством бюрократических нюансов и новых поправок к законам, за которыми необходимо следить, что уже само по себе сложно, необходима поддержка специалистов. К примеру, бизнес не дает результат, на который рассчитывал человек и ему в срочном порядке необходимо его прикрыть, но как это сделать быстро и что бы было все правильно, согласно букве закона? Вот здесь и понадобится помощь специалиста, который окажет помощь в закрытии ФОП. Специалисты по данной услуге не только помогут сэкономить ваши нервы, но время и ресурсы что также не маловажно и проведут всю процедуру под ключ.