Сегодня в эфире телеканалов НТН и «Спас» презентуют фильм о необычном святом ХХ века - святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», съемки фильма прошли по благословению Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия.

Вместе со съёмочной группой фильма «Святитель Иоанн. Возвращение домой» зритель сможет пройти от места рождения святителя - село Адамовка Донецкой области, где теперь расположен скит Святогорской лавры, - по местам, где служил владыка, - до места, где покоятся его мощи, в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско.

«Для нас святитель Иоанн как свой, как родной, - говорит в фильме митрополит Арсений. - Почему мы его в Адамовке поминаем как святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского, Сан-Францисского и Адамовского чудотворца. Мы его так называем, потому что он в нашем отечестве вырос».

В съёмках приняли участие Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, наместник Святогорской лавры митрополит Арсений, исследователь жития святого протоиерей Евгений Легач и те, кто знал святителя и рассказали об особенностях его жизни, прозорливости и произошедших по молитвам чудесах.

Режиссёр ленты - Константин Онищенко, автор сценария - Ольга Марикуца, продюсер - Антон Никитин.

В эфире телеканала «НТН» фильм можно будет увидеть в 23.30, повтор - в 5.30 в воскресенье 4 июля, в эфире телеканала «Спас» - в 12.00, повтор - в 22.40 3 июля.