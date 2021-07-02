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Не нужно просить у Бога особых духовных состояний и сверхъестественных даров - это может обернуться встречей с дьявольскими силами.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Часто люди поверхностно воспринимают Церковь и ее Святые Таинства, не погружаясь в то, чем на самом деле живет христианская община, или же наоборот ищут эмоциональных сверхпереживаний, прозорливости, духовного экстаза и тому подобное. А в конце - попадают в ловушку: не просто не получают спасение, переживают трагедию - вместо Бога встречают дьявола», - объяснил священник.

Отец Ростислав напомнил о символическом значении международного сигнала «SOS» - «Save Our Souls / Спасите наши души».

«Когда человек оказывается перед опасностью, взывает о спасении души. А здесь, как и в медицине, нужно применить этиологическое лечение, то есть обезвредить причину. Мы прежде всего должны очиститься от страстей, ведь только тогда сможем познать ту духовную радость, которую испытывали при жизни святые угодники. Конечно, чем прозрачнее видим свои грехи, тем яснее нам: самостоятельно мы не в состоянии выбраться из греховной пропасти. Вот тогда и кричим: «Господи, спаси!». И только милостью Божией и нашими большими стараниями можем получить помощь в искоренении собственных грехов», - сказал священник-врач.

Ростислав Валихновский подчеркнул значение смирения в достижении спасения души.

«Награда дается не добродетелям и трудам ради них, а смирению, что рождается от них...Поэтому, не будем просить у Бога духовных сверхпереживаний и состояний, даров и комфорта. Наш путь - это путь покаяния, очищения и борьбы со страстями и постепенного исцеления по Его безграничной милости. Тогда Господь, конечно, даст то, что согласно Его Промыслу является полезным, безопасным, радостным и светлым для наших бессмертных душ», - подытожил отец Ростислав.
ForUm

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