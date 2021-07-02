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Стремление к спасению и прощению грехов помогает встретиться с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 3 июля, в 6.50 на «Интере».

«Пока мы живем, у нас есть человеческие интересы и они нас сбивают с дороги. А когда человек умирает, то уже все человеческие интересы от него отходят и он встречает Бога и говорит: «Да, Господи, я в тебя верю и прошу у тебя прощения за свои ошибки». Господь прощает человека и вводит его в вечную жизнь. Живите так, чтобы эта наша встреча с Богом произошла раньше, а не на смертном одре», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий объяснил, как необходимо молиться.
ForUm

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