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Індійські НПЗ припиняють купувати російську нафту

Індійські НПЗ припиняють купувати російську нафту

Державні нафтопереробні компанії Індії припиняють закупівлю російської нафти після того, як президент США Дональд Трамп заявив про введення тарифів проти Індії. 

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з планами закупівель.

Протягом останнього тижня державні НПЗ країни не зверталися із запитом на купівлю російської нафти.

Йдеться про компанії Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) та Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL). 

Для заміщення постачань вони звернулися до Близького Сходу, а також Західної Африки.

Крім митних погроз Трампа, причиною цього могло стати зменшення знижок на закупівлю російської нафти цього місяця.

Нагадаємо, кінець газової залежності: ЄС переходить на американські енергоносії.

Теги:

СШАРосіянафтаІндіяТрамп
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