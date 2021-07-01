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Действия патриарха Варфоломея по признанию ПЦУ привели к разрушению системы канонического Православия в мире и спровоцировали усугубление церковного раскола в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил архиепископ Николай (Почтовый) во время круглого стола, посвященного реализации конституционных прав в отношении Украинской Православной Церкви.

«Церковь не раз переживала гонения, но впервые мы переживаем гонения, которые начал православный патриарх. Когда я смотрел видеокадры с захватами храмов УПЦ, у меня возник вопрос. Вот патриарх Варфоломей утверждает, что он - «отец украинского народа». А кому он там отец? Тем, кто защищал свои храмы, или тем, кто нападал на эти храмы? Пускай даст ответ», - отметил архиепископ Николай.

Владыка подчеркнул, что последствием легализации раскола в Украине стали насилие, захваты храмов УПЦ и вражда между людьми.

«Селяне на селян. Родственники и соседи теперь не хотят знать друг друга. Они стали врагами в одном, отдельно взятом селе», - сказал владыка, комментируя видео с захватами сельских храмов УПЦ активистами ПЦУ.

Владыка отметил, что визит Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину может спровоцировать новую волну насилия и захватов храмов Украинской Православной Церкви.

«Кому нужен этот вызов, кому нужно поддерживать этот мейнстрим и для чего это? Чтобы усилить религиозный кризис в Украине? Тогда, после Томоса, мы видели волну захватов наших храмов, пережили насилие, часто - кровавое. И переживаем, что визит патриарха Варфоломея в Украину подтолкнет к новой волне насилия над УПЦ», - сказал архиепископ Николай.

Как сообщалось ранее, 30 июня в Киеве в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» состоялся круглый стол, посвященный 25-й годовщине Конституции Украины на тему: «Основной закон Украины и его применение в отношении Украинской Православной Церкви».
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