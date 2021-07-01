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Украинские дипломаты сотрудничают с институтами Европейского Союза в вопросе включения Украины в список стран, гражданам которых разрешат въезд через две недели - в середине июля.

Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко, передает УНИАН.

«В рекомендации Европейской комиссии нет политики. Раз в две недели государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза», - отметил Николенко.

Однако Украина каждый раз оказывалась вне этого списка.

По словам спикера, соответствующая рекомендация формируется, в частности, на основе четырех факторов:

  • коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней,
  • количества сделанных тестов за 7 дней,
  • количества выявленных положительных тестов,
  • наличия в стране опасных штаммов коронавируса, в частности мутировавших.

«Показатели в Украине за период, когда Европейская комиссия осуществляла оценку, еще превышали норму. Здесь стоит учитывать, что оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего просмотра», - подчеркнул Николенко.

«Стоит также понимать, что рекомендация Европейской комиссии по открытию границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной», - добавил спикер.

Он отметил, что государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или ужесточении ограничений на путешествия.

«Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности, в вопросе признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов», - сказал Николенко.
ForUm

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