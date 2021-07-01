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Принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований» в целом будет способствовать развитию Бюро как мощного правового правоохранительного органа, убежден исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.

По его словам, принятый сегодня в первом чтении проект направлен на решение имеющихся проблем в деятельности бюро, выявленных в ходе практического применения норм действующего законодательства.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований».

«За» проголосовали 226 народных депутатов.

Важным усовершенствованием является нормирование структуры территориальных управлений ГБР. На сегодня создано и функционирует семь теруправлений ГБР, которые расположены во Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве. Каждое из этих управлений распространяет свою деятельность на несколько областей.

При этом расстояние между отдельными областными центрами в рамках деятельности одного управления может составлять 150-200 км. Поэтому следователи и оперуполномоченные в случае необходимости выезда на место происшествия, проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий вынуждены тратить по несколько часов на дорогу с места постоянной дислокации.

Поэтому создание следственных отделов территориальных управлений ГБР в каждой области позволит более эффективно работать следователем и оперативникам. В том числе для этого предлагается увеличение предельной численности ГБР на 400 должностей – до 2000 человек.

Важными также является уточнение некоторых полномочий Бюро и Директора ГБР и определения особенности исчисления стажа службы и установление порядка его исчисления.

Законопроектом предусмотрено право непосредственного доступа ГБР к автоматизированным информационным и справочным системам в порядке, установленном законодательством.

 «Принятие законопроекта позволит устранить отдельные законодательные пробелы и будет способствовать надлежащему выполнению задач Бюро, в частности, создаст условия для эффективного осуществления оперативно-розыскной деятельности и организации досудебного расследования», - отметил исполняющий обязанности директора ГБР Сухачев.
ForUm

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