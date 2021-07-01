Премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу органам власти обеспечить выплаты всех зарплат в пределах определенных законом сроков. Об этом он заявил во время заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

В совещании приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко (председатель Межведомственной рабочей группы), министр здравоохранения Виктор Ляшко, представители Министерства энергетики, руководство ГК «Укроборонпром», Фонда государственного имущества, председатели облгосадминистраций.

Глава правительства отметил, что в каждом органе власти должно быть определено должностное лицо, которое будет нести персональную ответственность за состояние погашения задолженности в определенной сфере хозяйствования или регионе.

«Временные комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате должны работать так часто, как того требует ситуация. Если в регионе есть задолженность, значит комиссия должна работать до получения должного эффекта: сокращение задолженности и полного ее погашения. Пустые отчеты о количестве собраний и очередных безрезультатных заслушиваний приниматься не будут. Мероприятия должны быть решительными и эффективными», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль поставил задачу всем руководителям центральных и местных органов власти, чтобы каждый работник медицины, образования, культуры, спорта и других бюджетных сфер получал оплату не позднее определенных законом сроков.

По итогам совещания среди прочего было поручено руководителям всех государственных предприятий, где есть задолженность по заработной плате, определить конкретный план действий, мероприятий и графиков ее погашения и предоставление ежемесячных отчетов по этим вопросам.