Властям необходимо обратить внимание на нарушения конституционных прав верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в Телеграм, комментируя заявления Президента Зеленского во время телефонного разговора с Папой Римским о межконфессиональном благополучии в Украине.

«Сегодня наш Президент поговорил по телефону с Папой Римским. Сайт Президента рассказывает, что: «Во время разговора было отмечено, что на сегодняшний день Украина - это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. В государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры». Это не цитата и не прямая речь Президента, а рассказ его пресс-службы. Тем не менее, очень спорное утверждение», - отметил протоиерей Николай.

По мнению спикера УПЦ, на данный момент ситуация с межконфессиональным миром в Украине продолжает оставаться напряженной.

«Очень бы хотелось, чтобы так и было, то есть чтобы не было межконфессиональных конфликтов (чтобы УПЦ оставили уже в покое), но ведь до сих пор есть случаи (слава Богу, уже единичные) захватов наших храмов. До сих пор сотни таких случаев, имевших место при Порошенко, рассматриваются в судах. До сих пор не отменен закон о переименовании УПЦ. До сих пор политики (правда, больше от предыдущей власти) и разные эксперты и журналисты спекулируют на теме религии. То есть, реальность-то другая», - напомнил протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщалось ранее, 30 июня в Киеве в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» состоялся круглый стол, посвященный 25-й годовщине Конституции Украины на тему: «Основной закон Украины и его применение в отношении Украинской Православной Церкви».

В ходе работы круглого стола, представители Киевской митрополии, юристы, религиоведы, политические и общественные деятели искали выходы из сложной ситуации, когда верующие Украинской Православной Церкви становятся объектами дискриминации по религиозному признаку.