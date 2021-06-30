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Во Франции задержали и допросили женщину, которую подозревают в провоцировании массового падения главной группы участников велогонки Тур де Франс-2021.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на France Bleu.

Женщину, которую подозревают в провоцировании падения велосипедистов, задержали в среду жандармы департамента Финистер, на востоке Франции. Также в рамках расследования были взяты показания около десятка свидетелей инцидента.

По информации France Bleu, подозреваемой грозит до одного года тюрьмы и 15 тыс. евро штрафа.

В субботу, 26 июня, во время первого этапа по маршруту Брест-Ландерно одних из самых престижных велогонок в Европе и в мире фанатка вышла на трассу проезда велосипедистов, держа картонный плакат, чтобы показать сообщение для телевизионных камер.

В этот момент с ней столкнулся немецкий велосипедист Тони Мартин, не успевший объехать женщину. Почти мгновенно, вслед за ним, на трассе упали и другие велосипедисты.

Десятки спортсменов получили травмы в результате аварии. Это привело к первому снятию спортсмена с гонки, поскольку Яша Зюттерлин из команды DSM был вынужден выйти из соревнований в связи с полученной травмой.
ForUm

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