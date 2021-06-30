В Киеве в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» начался круглый стол, посвященный 25-й годовщине Конституции Украины на тему: «Основной закон Украины и его применение в отношении Украинской Православной Церкви».

Трансляция доступна здесь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в мероприятии принимают участие представители Киевской митрополии, юристы, религиоведы, политические и общественные деятели.

В ходе круглого стола эксперты обсуждают конституционные принципы взаимодействия государства и религиозных организаций, инструменты вмешательства государства в церковную жизнь и реакцию православного общества на такие действия со стороны государства, конкретные факты нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви.

Во время мероприятия будет предоставлен правовой анализ законов Украины 2662-VIII (закон о принудительной смене названия Церкви) и 2673-VIII (закон для церковных рейдеров), которые нарушают конституционные права верующих УПЦ.

Также участники круглого стола рассмотрят последствия предоставления Томоса об автокефалии и создания ПЦУ и возможные последствия приезда в Украину Патриарха Варфоломея.

Как сообщалось ранее, в Киеве 15 июня на площади Конституции перед зданием украинского парламента более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние с просьбой отменить антицерковные законы и отказать в визите Патриарху Варфоломею, который благословил создание в Украине структуры под названием Православная Церковь Украины.