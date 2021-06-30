также в разделеРелигия
В Нежине УПЦ провела велопаломничество 7
На Волыни с 19 по 24 июля УПЦ проводит православный молодежный фестиваль 7
Епископ УПЦ объяснил, как воспитать ребенка в вере 12
В Почаеве УПЦ проведет съезд монашества 8
В УПЦ рассказали о связи Конституции и Закона Божьего 12
В Изюме верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Песчанской иконой Богородицы 11
Епископ УПЦ объяснил смысл Петрова поста 10
Митрополит Антоний рассказал, что такое смирение 8
В РПЦ считают, что попытка Константинополя ввести папскую власть в Церкви привела к расколу мирового Православия 13
Предстоятель УПЦ принял участие в заседании ВР по случаю 25-летия Конституции Украины 15
В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто 23
Священник УПЦ рассказал, как отличить настоящего старца от самозванца 12
Митрополит Антоний рассказал о важности Петрова поста 11
У верующих УПЦ начался Петров пост 13
Митрополит Онуфрий рассказал о смысле христианской святости 11
В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью 14
В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян 14
В Херсоне верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Касперовской иконой Богородицы 14

В Черновцах более тысячи верующих приняли участие в шествии в защиту традиционных семейных ценностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, участников шествия объединила общая цель - сохранение традиционных семейных ценностей и прекращение абортов.

В акции принял участие клирик епархии протоиерей Виталий Микулинский. Перед началом шествия у здания Черновицкого городского совета он обратился со словом к участникам мероприятия, в котором отметил, что наибольшей ценностью на земле является жизнь, продолжением которого является семья – фундамент силы государства и воспитания личности.

«Различие между полами мужчины и женщины – это подарок от Бога, в котором они дополняют друг друга. Мужчина и женщина равны в образе Божием и имеют равное достоинство», - отметил отец Виталий.

Шествие провели по улицам Ольги Кобылянской, Тараса Шевченко и Головной. Участники шествия несли плакаты, где напоминалось, что согласно Конституции, семья, детство, материнство и отцовство защищаются государством, а брак – это союз мужчины и женщины.

В завершение мирного шествия, в парке Шевченко был организован «Фестиваль Семьи», в котором для детей и родителей были организованы различные конкурсы и мастер-классы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги