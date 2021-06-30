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В Волынской области Украинская Православная Церковь организует молодежный фестиваль «Фавор».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, православный фестиваль состоится с 19 по 24 июля 2021 года на побережье озера Тростное возле села Карасин.

К участию приглашается молодежь в возрасте от 15 до 35 лет.

По благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила (Крикоты) фестиваль пройдет в организованном палаточном городке и будет посвящен активному отдыху и личному развитию.

«Участникам нужно иметь при себе молитвослов и Священное Писание, палатку, коврик, фонарик, полиэтиленовую пленку (под палатку), спальный мешок, можно надувной матрас. Из одежды необходимы спортивная одежда, одежда для богослужений, купальный костюм, теплая одежда для вечерних посиделок, одежда с длинными рукавами и штанинами от комаров, а также столовые приборы, средства личной гигиены и другие предметы, необходимые для проживания и питания в палаточном городке», - рассказали организаторы.

Детали можно узнать здесь.

Как сообщалось ранее, на Кировоградщине Украинская Православная Церковь провела молодежный форум.
ForUm

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