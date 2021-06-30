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Министерство транспорта США рекомендует запретить продажу пассажирских билетов на полеты в Белорусь.

Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНИАН.

«Приказ основывается на решении Государственного департамента, что в свете вынужденной посадки Ryanair 4978 ограничения перевозок между Соединенными Штатами и Беларусью отвечает интересам внешней политики США», – говорится в тексте рекомендаций.

Отмечается, что запрет предоставит правительству возможность делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, отвечающие национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности.

Пассажирский рейс Ryanair совершил принудительную посадку 23 мая в аэропорту «Минск». Экипаж воздушного судна получил ложное сообщение от белорусских диспетчеров о якобы бомбе в салоне, а Александр Лукашенко поднял в небо военный истребитель МиГ-29.

Позже стало известно, что на борту находился журналист и основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его и россиянку Софию Сапегу задержали силовики в аэропорту. Сейчас оба под арестом.

Ряд стран мира, в том числе и Украина, осудили действия Лукашенко. Уже вскоре западные авиакомпании отказались осуществлять рейсы в Белорусь в знак протеста против посадки Ryanair. Киев присоединился к ограничениям и тоже прекратил авиасообщение с Республикой.

ЕС ввел очередной пакет санкций против Беларуси.

Политические преследования оппонентов Александра Лукашенко продолжаются с лета 2020 года – начала протестов в стране против фальсификации президентских выборов.
ForUm

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