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Национальное агентство по предупреждению коррупции за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов. Четыре из них – в отношении народных депутатов, сообщила пресс-служба НАПК.

Так, нардеп Артем Нагаевский дважды обратился в Министерство внутренних дел Украины с депутатским обращением, в котором поднимался вопрос, составлявший его частный интерес (2 протокола).

Илья Кива обратился депутатским обращением с вопросом, что составляло его частный интерес, к и.о. директора Государственного бюро расследований.

Кроме того, по признакам нарушения установленных законом ограничений относительно получения подарков были составлены протоколы о следующих лиц:

Максима Гузенко, который занимая должность народного депутата Украины, получил в 2020 году от юридического лица подарок в виде комплекса услуг (проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование), стоимость которого превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц;

Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Занимая должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила подарок в виде услуги (авиаперелет), стоимость которой превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
ForUm

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