США нанесли авиаудары по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев на границе Ирака и Сирии.

Об этом на своем сайте сообщает Минобороны США, передает УНИАН.

В заявлении Пенгатона говорится, что соответствующее указание дал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Вооруженные силы США этим вечером нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотников на персонал и объекты США в Ираке», - сказано в сообщении.

По утверждению Пентагона, удары были нанесены по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном - в Ираке: данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков.

В ведомстве сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных на интересы Соединенных Штатов в Ираке.

«Президент Байден ясно дал понять, что он будет действовать для защиты персонала США. Учитывая серию атак поддерживаемых Ираном группировок, направленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях, чтобы помешать и сдержать такие атаки», - рассказал представитель Пентагона Джон Кирби.