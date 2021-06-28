также в разделеМир
В Германии произошло новое нападение с ножом, двое раненых 7
Главный пропутинский политик Франции проиграл выборы 10
Премьер Швеции подал в отставку 15
ВОЗ: Из-за штамма «Дельта» мир может охватить новая смертоносная волна COVID-19 20
В мире зафиксировали почти 182 миллиона случаев COVID-19 9
С 1 августа США перестанут выдавать визы гражданам РФ 20
На парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна 15
Азербайджан заявил об обстрелах на границе со стороны Армении 15
Индия ослабляет карантин 11
СМИ: в Британии нашли секретные документы о проходе эсминца возле Крыма 33
При пожаре в Гонконге затонули 10 яхт 16
После обрушения дома во Флориде число погибших возросло 26
Правительство Афганистана ликвидировало десятки талибов 24
США могут снять санкции с духовного лидера Ирана 11
Блинкен: США сейчас не работают над возобновлением переговоров между Израилем и Палестиной 10
В США мужчина похитил грузовик врезался в дом и устроил стрельбу 12
Португалия опасается четвертой волны коронавируса 13
Microsoft сообщила о новых хакерских атаках России 21

США нанесли авиаудары по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев на границе Ирака и Сирии.

Об этом на своем сайте сообщает Минобороны США, передает УНИАН.

В заявлении Пенгатона говорится, что соответствующее указание дал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Вооруженные силы США этим вечером нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе. Были выбраны эти цели, поскольку эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые совершают атаки с использованием беспилотников на персонал и объекты США в Ираке», - сказано в сообщении.

По утверждению Пентагона, удары были нанесены по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном - в Ираке: данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков.

В ведомстве сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных на интересы Соединенных Штатов в Ираке.

«Президент Байден ясно дал понять, что он будет действовать для защиты персонала США. Учитывая серию атак поддерживаемых Ираном группировок, направленных на интересы США в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях, чтобы помешать и сдержать такие атаки», - рассказал представитель Пентагона Джон Кирби.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги