также в разделеРелигия
В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью 10
В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян 11
В Херсоне верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Касперовской иконой Богородицы 10
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году 11
Епископ УПЦ рассказал, как человек должен жить, чтобы стать святым 22
В Сумской области УПЦ передала больницам лекарства на сумму 300 тыс грн 14
Священник УПЦ объяснил, что такое День тезоименитства 11
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно молиться 11
В УПЦ канонизировали игуменью Троицкого Корецкого монастыря XVII века 14
В Киеве Предстоятель УПЦ освятил накупольные кресты для Троицкого собора 13
Предстоятеля УПЦ поздравили Православные Церкви из разных уголков мира 25
Святой человек наших дней - Верующие УПЦ в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 50-летием монашества и Днем ангела 10
В день ангела Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге своего небесного покровителя 17
Вера и мужество Митрополита Онуфрия помогают УПЦ развиваться - торжества в честь Предстоятеля 10
В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля 14
Предстоятель УПЦ в день преподобного Онуфрия Великого рассказал о своем небесном покровителе 20
Митрополит УПЦ объяснил, почему Церковь против ЛГБТ 13
В УПЦ завтра празднуют День ангела Митрополита Онуфрия и 50-летие его монашества 22

Если человек работает над собой, совершенствуется и очищает душу, тогда он становится богоподобным.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди в Неделю всех святых.

Предстоятель УПЦ рассказав пастве о сути христианской святости.

«Божественные заповеди развивают в человеке те качества богоподобия, которыми наделен каждый человек. При создании каждый человек был украшена Божественным образом. Если человек работает над собой, совершенствуется и очищает душу, тогда он становится богоподобным», - сказал Блаженнейший.

Архпистырь подчеркнул, что богоподобие это и есть святость. «Чтобы помочь стать святыми, Господь основал Своей Божественной Кровью Церковь. Послав Святого Духа, Он наполнил и оживил Им Свою Церковь. В ней Господь как Богочеловек пребывает с нами во все дни до скончания века», -  отметил Предстоятель. 

В завершение Митрополит Онуфрий призвал согласовывать свою жизнь с Законом Божьим и всегда на первое место ставить Бога.

«Тот человек, который ставит Бога на первое место, для всех является полезным. Потому что у Бога вымолит и для своего отца здоровья, и для своей матери. Если же человек поставит что-то выше Бога, то навредит и себе, и всем вокруг. Поэтому надо всегда ставить на первое место Бога и Законы, которые Он подарил нам для нашей пользы. Богу от нас ничего не нужно, ему важно только, чтобы мы были святы, для того Он и дал нам Свои Законы», – подытожил владыка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
7
Теги