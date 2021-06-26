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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского), убитого в 1918 году.

Фото: Киево-Печерская лавра

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, 26 июня, в день обретения мощей священномученика Владимира в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Божественную Литургию возглавил наместник Лавры митрополит Павел.

Накануне вечером мощи святого были перенесены из Дальних пещер, где они постоянно почивают, в Трапезный храм, после чего в храме совершили всенощное бдение.

Митрополит Павел рассказав о жизни и мученическом подвиге священномученика Владимира.

«Его земная жизнь закончилась у стен Киево-Печерской Лавры в начале XX века. Он добровольно предал свою жизнь Божьей воле. Мы должны помнить своих духовных наставников, ведь их молитвами мы утверждаемся. Мы не знаем, что нас ждет, но главное остаться в Церкви, Глава которой Христос, Источник нашей жизни», - сказал намесник обители.

Во время богослужения верующие помолились об избавлении от коронавируса.

После Литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с мощами священномученика Владимира к Дальним пещерам, где отслужили молебен. 
ForUm

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