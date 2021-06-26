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В Неделю Всех святых каждый православный христианин празднует именины, или день тезоименитства.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«У каждого есть свой небесный покровитель. Их два – святой Ангел Хранитель и святой человек, живший когда-то, достигший святости, умерший и вошедший в Царствие Небесное. Теперь этот святой человек, соименный нам, берет за нас перед Богом ответственность защищать нас, оберегать от всякого зла и направлять по жизни на пути духовного развития», — объяснил священник.

Отец Андрей отметил, что две духовных сущности находятся всегда рядом – Ангел Хранитель и святой покровительствующий. 

«Нужно каждодневно молиться им и особо почитать их дни памяти, желательно участвуя в Литургии и причащаясь Тела и Крови Христовых. Можно также отслужить в честь своих небесных покровителей благодарственный молебен, прочитать им акафист, молитву», — подчеркнул он.

В завершении, священник напомнил, что боятся нужно только греха, «чтобы не превратить душу в кучу греха, в которую по причине нераскаянности и неисправляемости не войдет благодать Святого Духа и не приблизятся к ней наши небесные покровители».
ForUm

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